Ліга Європи

Томаш Голеш відповів на запитання журналістів на прес-конференції перед матчем із Дніпром-1.

Захисник та капітан празької Славії Томаш Голеш прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"Порівняно з чемпіонатом, єврокубки – це трохи інше, і я відчуваю трохи іншу напругу від команди навіть на тренуваннях. Усього два матчі і можна виходити до наступного раунду. Ми всі хочемо потрапити до групи Ліги Європи та зробимо для цього все можливе. Ми сильні, ми добре виступаємо, тому ми всі з нетерпінням чекаємо на це протистояння.

Дніпро-1 особливо добре володіє м'ячем, у них добре працює підстрахування. Вони мають швидкі фланги. Ми повинні бути напоготові і виконувати свої оборонні завдання на сто відсотків. Але ми також показали, що добре вміємо оборонятися, і я вірю, що ми маємо рецепт перемоги.

Український шлях через Дніпро-1 та Зорю веде до групи Ліги Європи? Я радий, що так вийшло, тому що команди не надто далеко одна від одної. Крім того, ми маємо Тараса Качарабу, з яким я багато аналізував гру суперника. Ми обговорили, на що слід звернути увагу, і це може бути перевагою.

Звісно, стан газону не ідеальний. З моєю статурою рух утруднений, ноги болять при ривках. Це частково впливає на гру, але в голові цього немає, інакше я б не зміг грати. Насамперед, ми повинні бути обережними при кожному торканні м'яча, щоб не віддати його супернику. Особливо важко доводиться захисникам, бо кожна помилка може спричинити гольовий момент. Але ми вже гратимемо на ньому третю гру, тому знаємо, чого чекати", — наводить слова Голеша прес-служба чеського клубу.

Нагадаємо, матч Славія – Дніпро-1 відбудеться завтра, 10 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.