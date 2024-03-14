Ліга Європи

Стабільна результативність від вінгера "червоних".

Зараз Ліверпуль проводить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти празької Славії.

Вже до 14 хвилини команда Юргена Клопа чотири рази вразила ворота суперника, а автором одного з голів став вінгер "червоних" Мохамед Салах, на рахунку якого ще два асисти.

Таким чином, цього сезону 31-річний єгиптянин забив 20 голів.

За інформацією прес-служби Ліверпуля, Салах став першим гравцем в історії клубу, який зміг досягти цієї позначки у семи сезонах поспіль.

Стежити за ключовими подіями матчу Ліверпуль – Славія Прага можна на Football.ua.