Шахтер представил фильм о своем полузащитнике.
Виктор Коваленко, getty images
11 января 2021, 19:20
Шахтер отснял видеоролик о правилах жизни главного дарования академии последнего десятилетия Викторе Коваленко.
В видеоматериале рассказывается про приход футболиста в Шахтер, шикарный перформанс в юношеской лиге УЕФА и влиянии Андреа Пирло на украинского полузащитника.
Ранее Шахтер представил документальный фильм о поездке игроков Шахтера на Донбасс.
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