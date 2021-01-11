Правила жизни

Шахтер представил фильм о своем полузащитнике.

Шахтер отснял видеоролик о правилах жизни главного дарования академии последнего десятилетия Викторе Коваленко.

В видеоматериале рассказывается про приход футболиста в Шахтер, шикарный перформанс в юношеской лиге УЕФА и влиянии Андреа Пирло на украинского полузащитника.

Ранее Шахтер представил документальный фильм о поездке игроков Шахтера на Донбасс.

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