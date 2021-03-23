ЧМ-2022. Отбор

"Сине-желтые" начинают свой путь на чемпионат мира-2022 на поле сильнейшей команды планеты.

В рамках поединка первого тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет в гостях у сборной Франции — действующих чемпионов мира.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Франция — Украина будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканалы ТРК Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Что говорили перед матчем?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Однозначно, выводы после поражения в товарищеском поединке (1:7) были сделаны. Мы будем играть официальный матч, это совершенно другой уровень концентрации. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, это — действующий чемпион мира, у них хороший состав и отличная команда. Мы серьезно готовимся к игре, и у нас есть план на игру.

Что касается состава: да, у нас ест потери. Тарас Степаненко, Цыганков, Беседин — игроки, на которых мы рассчитывали. Ярмоленко — под вопросом. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы впервые будем играть сразу три официальные игры — это будет влиять на ситуацию. Несмотря на это, мы вылетаем сегодня вечером на игру в хорошем настроении".

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко: "Никакого мандража, на фоне 1:7 в товарищеском поединке прошлой осенью, нет, — сходу заверил Зинченко, — Все мы понимаем, что перед нами — чемпионы мира. Никакой дополнительной мотивации в таких условиях не нужно. Счет прошлой игры не отражал происходящего на поле.

Все соскучились друг по другу. Нам сейчас нужно вспоминать связи. Времени на раскачку нет. На подготовку его тоже не хватает. Главное — чтобы не было травм".