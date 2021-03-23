ЧМ-2022. Отбор

Football.ua провел анализ кадрового потенциала сборной Украины перед стартом квалификации к ЧМ-2022.

Сборная Украины начинает свой путь на чемпионат мира-2022, пожалуй, с наиболее сложного соперника в мировом футболе, а, по совместительству, еще и действующих Чемпионов мира — национальной команды Франции.

Коллектив Андрея Шевченко отправился в Париж в составе делегации из 28-и футболистов, из которых уже в скором времени тренерский штаб нашей Команды №1 должен будет сформировать не только список из 23-х игроков для итоговой заявки на игру, но и непосредственно перечень из одиннадцати футболистов, которые будут готовы дать бой грозному сопернику в пригороде столицы Франции — Сен-Дени.

В преддверии долгожданной игры, Football.ua совершил попытку предугадать итоговую комбинацию футболистов от Андрея Шевченко.

Вратарь

Кто в заявке: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Присутствие в перечне именно опытного голкипера донецкого Шахтера серьезно путает нам карты в составлении прогноза. Очевидно, что если Пятова ставят в заявку на матчи квалификации, то на него будут рассчитывать и в финальной части приближающегося чемпионата Европы-2020. Однако, практики в клубе у него нет, и если ее не будет в составе национальной команде, то попадание даже в третий слот заявки будет в таких условиях выглядеть настоящей расточительностью.

Проблема также и в том, что ранее мы считали прямым преемником Андрея в "рамке" сборной Украины Андрея Лунина, но тот неудачный кубковый матч против Алькояно… После него игрока нашей сборной достать с глубины "банки" мадридского клуба будет слишком сложной задачей. Не добавляет уверенности в его выходе со старта и уровень игры в осеннем товарищеском матче против Польши (0:2), хотя в нем большинство футболистов показали себя не наилучшим образом.

И вот, мы подбираемся к паре вратарей, каждый из которых является "железно" основным в наших общепризнанных грандах. Юный Анатолий Трубин переживает сейчас наиболее приятные эмоции в своей, пока что, непродолжительной "взрослой" карьере — дебютный вызов в обойму национальной сборной. Но рискнет ли Андрей Шевченко бросить в горнило французской машины очередного вратаря-новичка? Есть больше сомнения. Поэтому, наш выбор — Георгий Бущан.

Правый защитник

Кто в заявке: Александр Тымчик, Александр Караваев (все — Динамо Киев), Ефим Конопля (Десна).

Скорее всего, на данной позиции нас ждет достаточно прагматичный выбор от тренерского штаба. Из "динамовской" пары именно Александр Караваев имеет наибольшую практику в текущем сезоне, а на Тымчика очень рассчитывал в момент своего прихода Луческу, но травмы не дали данному футболисту воспользоваться стартовым бонусом в виде доверия от тренера.

Ефим Конопля, так же, как и Караваев — неплохая опция, но его появление мы бы ожидали скорее в следующей игре против Финляндии. Там акцент на атакующее мастерство нам пригодится в большей мере. Против Франции "бровку" действительно придется выгрызать.

Центральные защитники

Кто в заявке: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер), Илья Забарный, Александр Сирота (оба — Динамо Киев).

Противостояние киевского Динамо и донецкого Шахтера — классика современного украинского футбола. При выборе пары в центр обороны мы также будем вынуждены выбирать между двумя крайностями. Совершенно неожиданным вариантом видится смешивание игроков из двух клубов, что совершенно не характерно для тренерского штаба нашей сборной в его текущем составе.

Чисто из статистики, "горняки" лучше — пропустили на три мяча в текущем сезоне меньше, правда в учет надо брать действия всей команды. К тому же, моральное состояние игроков Шахтера сейчас находится на уровне ниже плинтуса, что с большой вероятностью скажется на поведении пары в центре обороны непосредственно во время игры. Впрочем, опыт международных встреч у этой пары колоссальный, поэтому, Кривцов – Матвиенко, не подведите!

Левый защитник

Кто в заявке: Виталий Миколенко (Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт)

Если сказать в двух словах, то у представителя одного из соперников киевского Динамо в плей-офф Лиги Европы УЕФА практически нет конкурентов в борьбе за место в стартовом составе на игру против Франции. Эдуард Соболь — стабильный игрок основы Брюгге в последнее время, и ему сильно доверяет тренерский штаб клуба. Михайличенко, все в той же Бельгии, банально не попадал в заявку своей команды в течении всего периода после Нового года, кроме игры на минувших выходных.

Относительно Миколенко, можно сказать, что у тренерского штаба сборной может возникнуть непреодолимое желание довершить линию обороны очередным игроком из Динамо Киев, однако последние выступления Виталия в клубе, к сожалению, были неубедительными.

Опорный полузащитник

Кто в заявке: Сергей Сидорчук (Динамо Киев), Евгений Макаренко (Кортрейк).

Тут все просто: вершиной треугольника, со стороны обороны, станет игрок "бело-синих". Слишком хорош был капитан Динамо Сергей Сидорчук в поединках своего клуба в последнее время.

Центральные полузащитники

Кто в заявке: Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (все — Динамо), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Надо признать, на этот раз, выбор у Андрея Шевченко в плане игроков в центре поля предельно качественный. Пара Малиновский – Зинченко смотрится вне конкуренции, но если бы речь шла о начале сезона, то и в сторону Шапаренко не грех было бы кивнуть. Шепелев, хотя и имеет непостоянную практику, может выйти не поле только в том случае, если сборная будет закрываться с первых минут, но есть сомнения, что тренерский штаб готовит нам столь неприятный сюрприз.

Правый вингер

Кто в заявке: Марлос, Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош).

С данной позицией ситуация в плане выбора обстоит несколько сложнее. Ярмоленко после травмы — рисковать им в игре, где надо будет играть по всей длине фланга, не имеет никакого смысла. Марлос — хорошая опция для матча, где мяч будет в ногах у нашей команды, во что поверить очень сложно. А вот прекрасно зарекомендовавший себя в осенней части Александр Зубков — явный претендент на место в стартовом составе. Если еще и завершение атак поправил за это время, тогда точно — прекрасный вариант.

Левый вингер

Кто в заявке: Евгений Коноплянка (Шахтер).

С подобного "широкого" выбора хотелось бы посмеяться, но тут как бы ни пустить скупую, как опции для Шевченко на данной позиции, слезу. При всем этом, в способности Коноплянки "зажечь" никто не собирается списывать. Евгений на зимних сборах с Шахтеров показал, что шаткая позиция Тайсона в клубе выгодна, в первую очередь, ему лично, и он намерен за нее бороться изо всех сил. Другой вопрос, что очевидность выбора нашего тренерского штаба фактически сделает уязвимым Коноплянку для полного разбора соперниками. Опционально: возможен выход Яремчука слева, но этот ход будет крайне рисковым.

Нападающий

Кто в заявке: Жуниор Мораес (Шахтер), Роман Яремчук (Гент).

Выбор на позиции форварда, без учета вышеизложенного варианта, выглядит достаточно очевидным. Довбик откололся от основной обоймы из-за бюрократии, поэтому Роману Яремчуку точно ничего не мешает занять место на острие атаки. Роман находится в неплохих кондициях в данный момент сезона, и если сумеет перенести их на матчи сборной, то защите Франции будет над чем поработать.

Итоговый состав: Бущан — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Зубков, Яремчук, Коноплянка.

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.