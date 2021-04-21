Стала известна новая дата последнего тура сезона-2020/21 украинского чемпионата.
УПЛ
21 апреля 2021, 15:43
Исполком УАФ утвердил изменения в плане-календаре УПЛ-2020/21.
Сообщается, что последний, 26-й тур украинского чемпионата пройдет 5-9-го мая.
Ранее планировалось сыграть матчи заключительного тура 16 мая, но по просьбе сборной Украины клубы УПЛ поддержали идею о досрочном завершении чемпионата.
Также отмечается, последний матчем в текущем сезоне станет финал Кубка Украины, который состоится 13-го мая.
Ранее ряд украинских игроков получили суровое наказание от КДК УАФ.