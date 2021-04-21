Украина

Стала известна новая дата последнего тура сезона-2020/21 украинского чемпионата.

Исполком УАФ утвердил изменения в плане-календаре УПЛ-2020/21.

Сообщается, что последний, 26-й тур украинского чемпионата пройдет 5-9-го мая.

Ранее планировалось сыграть матчи заключительного тура 16 мая, но по просьбе сборной Украины клубы УПЛ поддержали идею о досрочном завершении чемпионата.

Также отмечается, последний матчем в текущем сезоне станет финал Кубка Украины, который состоится 13-го мая.

Ранее ряд украинских игроков получили суровое наказание от КДК УАФ.