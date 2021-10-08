Украина

Football.ua предлагает вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

В следующем поединке квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, сборную Украины ожидает гостевой поединок против национальной команды Финляндии.

Накануне этой встречи исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков посетит пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Начало — сегодня, 8 октября, в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.