ЧМ-2022. Отбор

Тренер рассказал о том, что дает ему мотивацию.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о сумасшедшей мотивации и опроверг слухи о том, что не хотел вызывать в сборную Александра Караваева.

"Я не хотел вызывать Караваева? Это полная чушь. Я вызвал человека, он играет. Мы с Сашей в отличных отношениях. Мы с ним поговорили, посмеялись. Никого не слушайте.

Самое главное, чтобы достоверная была информация. Все эти слухи такие примитивные. За полтора месяца, которые нахожусь во главе сборной Украины, мне так приятно. Вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, благодаря чему я стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, у меня аж мотивация сумасшедшая — меня так ненавидят. Класс", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Александр Петраков эмоционально прокомментировал ситуацию с Русланом Малиновским.