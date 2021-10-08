ЧМ-2022. Отбор

Составляем идеальный состав сборной Украины по версии читателей Football.ua.

Уже девятого октября сборная Украины проведет важнейший матч отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года против Финляндии.

В ближайших матчах тренерский штаб национальной команды будет рассчитывать на следующих футболистов:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна).

Под руководством Александра Петракова команда играет по схеме с тремя центральными защитниками. Football.ua предлагает Вам проголосовать за свой идеальный состав на матч против Финляндии.

Вратарь

В распоряжении Александра Петракова три голкипера: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо) и Дмитрий Ризнык (Ворскла). Очевидно, что ожидать появления Резника вовсе не стоит. Александр Петраков не дал дебютировать молодому голкиперу даже в игре с Чехией.

Борьба за место первого номера развернется между Андреем Пятовым и Георгием Бущаном. И если при Андрее Шевченко в последнее время выбор был очевиден, то вот сейчас ситуация иная. Андрей Пятов — игрок, в которого Петраков верит, а самое главное — голкипер остается важным человеком в раздевалке для тренера.

Правый защитник

На позиции правого защитника могут сыграть два футболиста — Александр Караваев и Александр Тымчик. Последний провел роскошный матч против сборной Чехии, когда Караваев перед этим провалился в игре с казахами. Жалко, что у Тымчика не так много игровой практики, как хотелось бы.

Центральные защитники

Тут у Петракова выбор из пяти футболистов — Кривцов, Забарный, Матвиенко, Шабанов и Сирота. В игре с Чехией в центре действовал Соболь, но в этом матче его на данной позиции не ждем. Трио защитников просматривается довольно просто — Забарный, Кривцов и Матвиенко. Шабанов вызывался в последнюю очередь, а Сирота выдал не самый уверенный матч против Чехии.

Левый защитник

Слева в обороне Петраков может рассчитывать на Соболя и Корниенко. Виктор выдал отличный матч против сборной Чехии, но не получал игровую практику в Шахтере. Эдуард же играет в клубе, но последние выступления в сборной вызывают вопросы.

Пара центральных полузащитников

В центре поля могут сыграть Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Харатин и Пихаленок. Шапаренко в последнее время набрал отличную форму и выглядит безальтернативным вариантом в центре поля. Среди опорников Петракову придется выбрать между Степаненко и Сидорчуком. Харатин и Пихаленок выглядят более экстренными вариантами, но в полузащитника Днепра-1, судя по пресс-конференции, Петраков верит.

Вингеры

На флангах атаки могут появиться Цыганков, Ярмоленко, Зубков и Булеца. Как бы не был хорош Сергей в молодежном составе на чемпионате мира, но вряд ли Петраков решится на такой ход. Ярмоленко не должен уступить кому-то свое место, а потому борьба развернется между Зубковым и Цыганковым. Виктору придется играть на неудобной позиции или Петраков положится на вингера Ференцвароша?

Нападающий

В центре нападения могут сыграть Яремчук, Довбик и Скиан. Роман набрал отличный ход и довольно часто отличается за Бенфику. Его конкуренты успехом на таком уровне похвастаться не могут, хоть Довбик и показывает хорошую результативность в УПЛ. Сикан получает практику, но довольно редко забивает за Шахтер.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.