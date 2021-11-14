Украина

Команда Александра Петракова продолжает подготовку к заключительному матчу отбора ЧМ-2022.

Сборная Украины продолжает подготовку к заключительному поединку отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Седьмой день сборов национальной команды начался с утренней тренировки на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Во время разминки футболисты занимались игровыми упражнениями на внимательность и интеллект.

Основная работа была посвящена тактическим упражнениям под решающий матч. Все 25 футболистов участвовали в тренировке, пытаясь показать себя с лучшей стороны.

После тренировки делегация сборной вернулась в отель, чтобы провести обед и собрать вещи.

В 18:00 "сине-желтые" отправятся из Борисполя в Сараево, а полет займет около двух часов. В столице Боснии украинцы разместятся в пятизвездочном отеле Radon Plaza. На завтра запланирована предигровая тренировка и пресс-конференция Александра Петракова.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.