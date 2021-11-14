ЧМ-2022. Отбор

Заключительная игра отборочного цикла ЧМ-2022 пройдет 16 ноября.

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Мигелем Матео Лаосом. Об этом сообщает УАФ.

Ассистентами испанского рефери будут его соотечественники Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертым арбитром назначен Хосу Луис Мунуэра Монтеро.

За систему ВАР в этой встрече будет отвечать Рикардо де Бургос Бенгоечеа, а его ассистентом будет Гильермо Куадра Фернандес.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.