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Маркку Канерва поделился своими эмоциями после игры с Боснией и Герцеговиной.
Маркку Канерва, УАФ
14 ноября 2021, 11:01
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал победу своей национальной команды над Боснией и Герцеговиной (3:1).
"Это был очень интересный матч. Результатом довольны. Мы довольно рано остались вдесятером, но сумели забить еще два гола и выиграть. Я очень этому рад.
Побеждала ли моя команда когда-нибудь в меньшинстве? Этого точно не было с тех пор, как я стал тренером.
Теперь Финляндия сосредоточится на матче с Францией. Попробуем совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния и Герцеговина обыгрывает Украину", — приводит слова Канервы Vijesti.
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