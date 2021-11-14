ЧМ-2022. Отбор

Маркку Канерва поделился своими эмоциями после игры с Боснией и Герцеговиной.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал победу своей национальной команды над Боснией и Герцеговиной (3:1).

"Это был очень интересный матч. Результатом довольны. Мы довольно рано остались вдесятером, но сумели забить еще два гола и выиграть. Я очень этому рад.

Побеждала ли моя команда когда-нибудь в меньшинстве? Этого точно не было с тех пор, как я стал тренером.

Теперь Финляндия сосредоточится на матче с Францией. Попробуем совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния и Герцеговина обыгрывает Украину", — приводит слова Канервы Vijesti.

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