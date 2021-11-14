ЧМ-2022. Отбор

Лука Менало поделился своими мыслями после поражения от Финляндии.

Полузащитник Боснии и Герцеговины Лука Менало прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии (1:3).

"После пенальти я думал, что все сложится в нашу пользу. На стадионе была прекрасная атмосфера и энергия, а затем мы получили гол. После этого мы смогли отыграть один мяч, но затем снова быстро пропустили.

Было слишком много детских ошибок, упущенных возможностей, и при такой игре было невозможно набрать три очка. Мы никак не могли повернуть игру в свое русло. Я очень разочарован.

Я доволен тем, что смог забить гол, но он нам ничего не дает. Мы должны по полной программе выложиться в матче с Украиной. На кону репутация нашей страны и мы не должны ставить ее под сомнение", — приводит слова Менало Scsport.ba.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.