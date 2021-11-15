Украина

Игра между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 16 ноября.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о частичном решении проблемы с допуском болельщиков сборной Украины на поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Напомним, Босния отказалась предоставлять пятипроцентную квоту для фанатов с Украины, ссылаясь на пандемию коронавируса в Зенице. После этого УАФ обратилась в УЕФА и проблема была частично решена.

"Еще несколько дней назад у нас были проблемы с болельщиками. Проблема с их присутствием на матче с Боснией и Герцеговиной. Сегодня уже могу сказать, что наши болельщики будут на матче, мы отстояли право, чтобы наше представительство было на этой игре. Мы уже закончили переговоры, а на сайте УАФ будет вся информация, как поддержать нашу сборную.

Это будет небольшое количество, но там и небольшой стадион. Но нам будет выделена наша квота и наши болельщики с первых минут будут поддерживать команду на стадионе. 200 болельщиков смогут посетить матч в гостевом секторе. Плюс делегация от УАФ.

Видел команду после игры с Болгарией, увидел полную ее готовность и тренерского штаба. Видел команду перед отлетом. Уверен, что футболисты и тренерский штаб сделают все для того, чтобы вывести Украину в Катар. Они знают, что попадание на чемпионат мира — это мечта всей жизни, возможно, единственная такая возможность. Они чувствуют ответственность, никакие дополнительные слова им не нужны. От них передается правильная энергия. Ощущается также уверенность тренерского штаба", — сказал Павелко в эфире Великий футбол.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.