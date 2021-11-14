ЧМ-2022. Отбор

Форвард боснийцев не успеет восстановиться после травмы.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не сможет принять участия в матче с Украиной в заключительном туре отбора на ЧМ-2022.

Как сообщает официальный сайт местной федерации, форвард не успеет полностью восстановиться к поединку. Тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем и отпустит в расположение Интера.

Босния и Герцеговина уступила в субботнем матче Финляндии со счетом 1:3 и утратила шансы на выход из группы, а потому встреча в Украиной не будет иметь для нее турнирной значения.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.