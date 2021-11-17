ЧМ-2022. Отбор

Среди игроков "сине=желтых" были выделены Эдуард Соболь, Александр Зинченко и Николай Матвиенко.

Статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную из игроков национальных команд, которые принимали участие в отборе ЧМ-2022 в группе D — Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

В число 11 лучших попали трое украинцев — защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь, а также универсал Александр Зинченко.

Ожидаемо лучшее представительство в сборной получила Франция — пять футболистов. Из Финляндии попали двое игроков, а от Боснии — один. Представителей Казахстана в сборной не оказалось.

Напомним, по итогам групповой стадии отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины пробилась в стыковые матчи. Ранее стали известны возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022.