Украина

Состоялся второй полуфинальный матч Клубного чемпионата мира.

Во втором полуфинальном матче Клубного чемпионата мира лондонский Челси минимально обыграл саудовский Аль-Хиляль со счетом 1:0.

С первых минут команда Томаса Тухеля захватила инициативу в матче и на 32 минуте Ромелу Лукаку воспользовался грубой ошибкой защитника соперника и с близкого расстояния расстрелял ворота саудовской команды.

Во втором тайме саудовцы смогли восстановить контроль над мячом и создали несколько убойных моментов, но несколько раз "синим" просто повезло, а в некоторых здорово сыграл вратарь Кепа Аррисабалага.

Таким образом, Челси проходит в финал турнира, где сыграет против бразильского Палмейраса. Аль-Хиляль в свою очередь сыграет матч за третье место против Аль-Ахли.

Аль-Хиляль — Челси 0:1

Гол: Лукаку, 32.

Аль-Хиляль: Аль-Маюф — Аль-Брейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани — Куэльяр, Канно — Марега, Перейра (Ричард, 82), Аль-Досари (Каррильо, 82) — Игало.

Челси: Аррисабалага — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Алонсо (Сарр, 87) — Хаверц, Зийех (Маунт, 72) — Лукаку.

Предупреждения: Куэльяр, Аль-Булайхи — Ковачич.