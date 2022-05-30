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Андрій Ярмоленко розповів, чого він очікує від матчу плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній матч плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

"Шотландці грають у доволі-таки атлетичний футбол. Фізично дуже міцні, витривалі, але це футбол. У футбол потрібно грати головою, потрібно думати на полі. Тому у нас є всі шанси. Ми нікого не боїмося, ми їх поважаємо, але потрібно думати про свою гру. Думати про те, як скористатися їхніми слабкими сторонами, щоб перемогти та пройти далі.

Футбол – це командна гра, у нього не грають зірки. Ті, чия команда буде максимально зібраною та більш підготовленою – переможуть. Звісно, Робертсон гарний гравець, дуже кваліфікований. Але нам потрібно думати, щоб перемогти. Нехай я погано зіграю, але моя команда переможе. Тоді я буду задоволений.

Фартовий стадіон? Якщо чесно, я в це не вірю. Ми будемо грати проти іншого суперника. Буде повний стадіон, знаю, що буде багато українців на матчі, але ще більше – шотландців. Звичайно, грати такі матчі непросто, але ми професіонали. Вже багато разів доводилося грати на чужому полі. Потрібно просто грати у футбол і використовувати свої шанси, терпіти. Легкою ця зустріч точно не буде. Маємо бути командою на полі і тоді у нас все вийде. Ніхто шотландців не боїться, у нас хороші гравці. Я впевнений, індивідуально ми нічим не гірші за них.

Як можна не віддавати всього себе, коли ти граєш за національну збірну, коли на тебе дивиться вся країна. Тим більше у цій ситуації, коли йде війна, коли наші люди потребують хоч якихось позитивних емоцій. Ми зробимо все, віддамо всі сили, щоб подарувати ці емоції українцям.

З настроєм все у порядку. Звісно, відчувається якийсь ажіотаж, можливо хвилювання. Але хвилювання не від того, що ти чогось боїшся, а від того, що наближається те, заради чого жив останній рік, думав про цей момент. Потрібно буде віддати всі сили і скористатися цим шансом.

Я відчуваю, що у команді хлопці вже налаштовуються, думають про цю гру. Всі хочуть просто подарувати усмішки, ту радість, яка була у наших вболівальників після Євро.

Пам’ятаю, коли ми сиділи з хлопцями й дивилися, як на кожній площі наші фани раділи, коли ми отримували тисячі повідомлень, бо люди пишалися нашою збірною. Кажу це зараз і у мене аж мурахи по шкірі. Хочемо повторити ці емоції. Мабуть, саме заради цього ми й почали грати у футбол, заради цих емоцій", - наводить слова Ярмоленко Telegram-канал ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.