Відбірковий матч ЧС-2022 у Глазго відбудеться 1 червня.
Данні Маккелі, Getty Images
30 травня 2022, 16:20
Півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Допомагатимуть Маккелі його співвітчизники — Хессел Стеегстра та Ян де Вріс, а четвертим рефері призначено Сердара Гезубююка.
За систему ВАР будуть відповідати Пол ван Букель та Йохем Кампхюйс.
Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго о 21:45 за київським часом.
Переможець цієї зустрічі зустрінеться у фіналі відбору ЧС-2022 з Уельсом – гра пройде 5 червня.