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Відбірковий матч ЧС-2022 у Глазго відбудеться 1 червня.

Півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Допомагатимуть Маккелі його співвітчизники — Хессел Стеегстра та Ян де Вріс, а четвертим рефері призначено Сердара Гезубююка.

За систему ВАР будуть відповідати Пол ван Букель та Йохем Кампхюйс.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго о 21:45 за київським часом.

Переможець цієї зустрічі зустрінеться у фіналі відбору ЧС-2022 з Уельсом – гра пройде 5 червня.