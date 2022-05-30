ЧМ-2022. Отбор

Грем Сунесс прокоментував майбутній матч збірних Шотландії та України.

Колишній шотландський футболіст Грем Сунесс поділився своїми очікуваннями перед відбірковим матчем плей-офф ЧС-2022 між збірними Шотландії та України.

"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Будь то спорт, політика, мистецтво, що б це не було, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять, неприйнятно.

Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вони поїхали до Катару та виграли чемпіонат світу.

Як далеко потрібно закопатись головою в пісок, щоб не розуміти, в якому становищі зараз перебуває світ? Чи буде момент, коли хтось натисне ядерну кнопку?

Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які зіграють того вечора. Я не знаю, якими можуть бути мої емоції. Мої емоції, коли я глибоко думаю про це, полягають у тому, що важливіше, ніж футбол, надіслати сигнал про неприйнятність поведінки Росії. Світ повинен об'єднатися і сказати їм це — ви можете почути емоції в моєму голосі. Це моє головне почуття у цій ситуації.

Я роблю це для телебачення, і я не знаю, як я впораюся з цим. Я знаю, що більшість наших уболівальників, які підуть на матч, відчують те саме. Це буде справді дивний вечір і ніч”, — наводить слова Сунесса Football Scotland.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.