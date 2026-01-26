Україна

Болівійський півзахисник повертається до Стронгеста після завершення оренди.

Півзахисник Хосе Флорес залишає Кривбас. Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Клуб ухвалив рішення не продовжувати співпрацю з болівійським футболістом, який виступав за "червоно-білих" на правах річної оренди з правом викупу.

Відтак 22-річний гравець повертається до розташування болівійського Стронгеста з Ла-Паса.

Флорес приєднався до Кривбасу в серпні 2025 року. У першій частині сезону-2025/2026 він провів за команду два офіційні матчі: один — в українській Прем’єр-лізі та ще один — у Кубку України.