Динамо Київ здобуло перемогу над Колосом у 28 турі УПЛ — 2:1. Команда Ігоря Костюка швидко забезпечила собі перевагу, а вирішальний м’яч записав на свій рахунок Андрій Ярмоленко.

Уже на старті зустрічі Михавко відкрив рахунок після стандарту, а за кілька хвилин Ярмоленко реалізував пенальті. Колос після перерви скоротив відставання завдяки голу Салабая, однак відігратись гостям не вдалося.

Для Ярмоленка цей гол став 122-м у чемпіонатах України. Вінгер Динамо вже наблизився до історичного рекорду Максима Шацьких (124 голи), а також наблизився до Сергія Реброва (123).

Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) — Салабай, 58

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 77) — Буяльський (Піхальонок, 64), Михайленко, Яцик (Бражко, 62) — Ярмоленко (Шола, 64), Герреро (Шапаренко, 77), Волошин.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко (Ррапай, 79) — Кане (Гусол, 46), Тахірі, Салабай.

Попередження: Буяльський, Захарченко — Бурда, О. Демченко