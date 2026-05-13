Німецький воротар може зіткнутися зі складною ситуацією після повернення з оренди в Жироні.

Майбутнє Марка-Андре тер Штегена в Барселоні залишається невизначеним напередодні літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, головний тренер каталонців Гансі Флік наразі не розраховує на 34-річного голкіпера у наступному сезоні. Влітку німець має повернутися до Барселони після оренди в Жироні.

Втім, кампанія в складі Жирони виявилася невдалою для воротаря. Тер Штеген зазнав серйозної травми задньої поверхні стегна вже після трьох матчів, через що вибув на тривалий термін.

Зазначається, що ситуацію ускладнює контракт голкіпера, який діє ще два роки. Крім того, тер Штеген залишається одним із найбільш високооплачуваних футболістів Барселони через відтерміновані виплати зарплати за попередні сезони.

У клубі також розуміють, що знайти нову команду для досвідченого воротаря буде непросто, зважаючи на його вік, високі фінансові вимоги та нещодавні проблеми зі здоров’ям.

Водночас Войцех Щесни, як очікується, залишиться у Барселоні в ролі дублера Жоана Гарсії, якого вважають основним воротарем команди на наступний сезон.

За даними джерела, під час зимового трансферного вікна тер Штеген хотів залишитися якомога ближче до Каталонії через сімейні обставини, що також може вплинути на його подальше рішення щодо кар’єри.