Форвард Роми прокоментував своє майбутнє.
Пауло Дібала, Getty Images
13 травня 2026, 12:57
Контракт аргентинського нападника Пауло Дібали з італійською Ромою добігає свого завершення вже за підсумками поточного сезону.
І хоча розмов щодо 32-річного виконавця було достатньо впродовж кампанії навіть із боку представників клубу, виявилось, що конкретних кроків для збереження гравця в складі "вовків" ніхто не робив.
Про це заявив сам Дібала в останньому інтерв’ю:
"Мій чинний контракт говорить, що наступна гра буде останньою для мене в Ромі.
Угода завершується в червні, і ніхто з Роми до мене не звертався з приводу її продовження", — ідеться в повідомленні аргентинського виконавця.
Таким чином дербі проти Лаціо 18 травня стане останньою можливістю фанатів Роми попрощатись із культовим гравцем на Стадіо Олімпіко.