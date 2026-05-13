Італія

Форвард Роми прокоментував своє майбутнє.

Контракт аргентинського нападника Пауло Дібали з італійською Ромою добігає свого завершення вже за підсумками поточного сезону.

І хоча розмов щодо 32-річного виконавця було достатньо впродовж кампанії навіть із боку представників клубу, виявилось, що конкретних кроків для збереження гравця в складі "вовків" ніхто не робив.

Про це заявив сам Дібала в останньому інтерв’ю:

"Мій чинний контракт говорить, що наступна гра буде останньою для мене в Ромі.

Угода завершується в червні, і ніхто з Роми до мене не звертався з приводу її продовження", — ідеться в повідомленні аргентинського виконавця.

Таким чином дербі проти Лаціо 18 травня стане останньою можливістю фанатів Роми попрощатись із культовим гравцем на Стадіо Олімпіко.