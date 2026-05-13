Італія

Боснійський захисник замінить клуб цього літа.

Захисник Сассуоло Тарік Мухаремович змінить клуб у літнє трансферне вікно, але залишиться в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного боснійця зацікавлений міланський Інтер, який вже погодив особистий контракт із гравцем до літа 2031 року з зарплатою у розмірі 2,2 млн євро за сезон.

Також наголошується, що перемовини між клубами продовжуються. "Нерадзуррі" пропонують оренду гравця з обов'язковою опцією викупу взимку 2027 року. При цьому Ювентус отримає 50% від суми продажу гравця.

Цього сезону Мухаремович провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Павар хоче повернутися до Інтера з Марселя.