Німеччина

З молодим футболістом підписано п'ятирічний контракт.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання захисника Зальцбурга Жоана Гаду.

Угода з 19-річним французом розрахована на п'ять років – до літа 2031 року.

За даними ЗМІ, сума трансферу склала близько 19,5 млн євро.

Зазначимо, що це вже третій трансфер "джмелів" у майбутнє міжсезоння — раніше Боруссія анонсувала трансфери Кауї Пратеса з Крузейру та Джастіна Лерми з Індепендьєнте.

За тур до фінішу сезону Боруссія Д набрала 70 очок та гарантувала собі друге місце у Бундеслізі та потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів на наступний сезон.