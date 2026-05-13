Впевнена перемога над СК Полтава дозволила черкаському клубу закріпитися на другій сходинці таблиці та вперше у своїй історії пробитися на європейську арену.

Впевнена звитяга ЛНЗ над СК Полтава 2:0 стала по-справжньому знаковою подією для команди та всього регіону. Цей результат офіційно гарантував черкаському колективу мінімум бронзові нагороди поточної першості, а також подарував історичну можливість — вперше виступити у єврокубках.

Наразі підопічні Пономарьова тримаються на другій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 57 очок. Одразу за ними дихає у спину житомирське Полісся, яке набрало 55 пунктів.

Нагадаємо, що команди, які посядуть друге та третє місця в УПЛ, отримають почесне право представляти Україну в Лізі конференцій УЄФА. Свій шлях на євроарені обидва колективи розпочнуть з другого кваліфікаційного етапу.