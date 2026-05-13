Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 13 травня 2026 року.

ЛНЗ упевнено переграв СК Полтава в 28 турі УПЛ та повернувся на другу сходинку турнірної таблиці. Команда Віталія Пономарьова забила по голу в кожному з таймів і без особливих труднощів довела матч до перемоги — 2:0.

Рахунок уже на восьмій хвилині відкрив Твердохліб, а після перерви перевагу черкаського клубу закріпив Кузик. СК Полтава майже не створювала небезпеки біля воріт Паламарчука й не змогла повернути інтригу в гру.

Ця перемога стала історичною для ЛНЗ — клуб гарантував собі щонайменше бронзові медалі УПЛ та вперше в історії вийшов до єврокубків. За два тури до завершення сезону черкасці посідають друге місце з 57 очками, випереджаючи Полісся на два пункти.

ЛНЗ — СК Полтава 2:0

Голи: Твердохліб, 8, Кузик, 73

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик — Рябов (Дайко, 87), Дідик, Пастух (Якубу, 78) — Твердохліб (Танковський, 62), Ассінор (Кравчук, 78), Микитишин (Яшарі, 62).

СК Полтава: Мінчев — Ухань (Бужин, 46), Підлепич, Місюра, Савенков — Плахтир (Марусич, 72), Даниленко — Одарюк (Вівдич, 71), Сад (П'ятов, 81), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 71).

Попередження: Рябов