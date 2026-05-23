Україна

Команда Патріка ван Леувена зіпсувала шанс посісти підсумкову п'яту сходинку, а для колективу Володимира Шарана сезон може бути ще не завершеним.

Суботня частина останнього туру української Прем’єр-ліги виступала на розігріві у фінального ігрового дня, і оскільки вона містила в собі матчі, які не матимуть прямого впливу на становище команд у вирішальних ділянках турнірної таблиці, то можна було обмежитись традиційним трьохслотовим графіком у цей день.

Події розпочинались у Олександрії, де все ще світило доволі яскраве сонце, але вже помітно насувалась звична буря останніх днів. Як, здається, насувається буря й на саму команду Володимира Шарана, яка в минулому сезоні посідала другу сходинку за підсумком співпраці з Русланом Ротанем, а нині провалилась на таку саму позицію, але вже з протилежного боку турнірної таблиці. І в гості до такого аутсайдера навідався криворізький Кривбас, матчі якого за цей футбольний рік запам’ятались шаленою результативністю.

Певні передумови вважати, що й цього разу на нас очікує футбол із значною кількістю голів, були помітні вже в першому таймі звітного протистояння. Принаймні гольових моментів обидві команди створювали чимало, і зрештою вже в компенсований перед перервою час ми побачили взяття воріт від Сергія Булеци, яке, утім, було скасовано через офсайд. Тож вийшов нехай і цікавий, але "сухий" зачин цієї історії.

Другий тайм тим часом обидві команди розпочали з ротації й це дозволило трохи освіжити гру. І хоча рішучої переваги так ніхто, як здавалось, і не зміг здобути на свою користь, проте в плані кількості гостроти друга половина матчу точно нічим не поступилась своїй попередниці. А в плані жорстокості зіткнень поміж футболістами та й поготів — значно перевершила.

Але й забиті м’ячі зрештою ми також побачили, на щастя. На 70 хвилині широчезний розіграш ауту з лівого флангу від Кривбасу завершився передачею Бутенка за спини захисникам на протилежний бік штрафного, де Мая в підкаті проштовхнув м’яч під воротарем із гострого кута. А вже за 81 хвилину Олександрія відповіла подачею Власюка від лицьової на лівому краю чужого штрафного точно на голову Родрігешу перед порожніми воротами. І майже одразу після цього команда Шарана й на другий свій м’яч претендувала, однак Маханьков так і не програв до кінця дуель Царі в зоні перед власним штрафним.

У підсумку, Олександрія так і залишилась на передостанній сходинці турнірної таблиці на тлі "срібного" попереднього сезону, тоді як криворізький Кривбас піднявся на проміжну шосту позицію.

Олександрія — Кривбас 1:1

Голи: Родрігеш, 81 — Мая, 70

Олександрія: Макаренко — Шулянський, Беїратче (Кампуш, 75), Боль, Огарков (Власюк, 46) — Черниш (Мишньов, 46), Ващенко, Булеца — Туатті (Родрігеш, 63), Кастільйо (Цара, 46), Ндіага.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Вілівальд, Рохас, Боржес — Джовані (Бутенко, 68), Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако (Мулик, 85), Каменський (Боднар, 68).

Попередження: Власюк, Беїратче — Каменський