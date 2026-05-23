Головний тренер Жирони Мічел прокоментував майбутній матч останнього туру іспанської Ла Ліги проти Ельче.

"Ми у хорошому стані і готові до матчу. Нам потрібна перемога, і ми готові до цього виклику і ставимо все задля досягнення мети.

Я вірю у своїх гравців і впевнений, що ми залишимося у Ла Лізі, бо останні сезони все робили правильно. Ми відіграли чемпіонат так, як відіграли, але лишився останній матч. Ми заслужили на свій шанс залишитися в Ла Лізі, але Ельче має свою думку з цього питання.

Моє майбутнє? Ми все ставимо на один матч. Я зараз не можу думати про себе. Головне – це Жирона. Про своє майбутнє ми поговоримо потім", — наводить слова Мічела AS.

Нагадаємо, матч Жирона – Ельче відбудеться сьогодні, 23 травня, о 22:00.

Перед останнім туром Жирона набрала 40 очок і посідає 18 місце у зоні вильоту, відстаючи від Ельче, Осасуни та Леванте на два бали. Позаду йде Мальорка, яка має на один бал менше.