Німеччина

24-річний естонець став повноцінним гравцем німецької команди.

Воротар Арсенала Карл Гейн став повноцінним гравцем бременського Вердера. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди з 24-річним естонцем не розголошуються, але за даними Transfermarkt, сума трансферу склала близько трьох мільйонів євро.

Гейн перебрався до німецького клубу влітку минулого року на правах оренди. Минулого сезону він провів два матчі, один із яких на нуль.

За підсумками сезону Вердер набрав 32 очки та зберіг своє місце у Бундеслізі, фінішувавши на 15 місці.