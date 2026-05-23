Екс-тренер Реала та Ліверпуля залишив 20-разового чемпіона Греції.

Панатінаїкос на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Рафаеля Бенітеса.

Сторони вирішили розірвати контракт після невиконаних завдань цього сезону.

66-річний іспанець очолював грецький клуб із жовтня минулого року. Під його керівництвом команда провела 41 матч – 20 перемог, 11 нічиїх та десять поразок при різниці м'ячів 60:44.

За підсумками сезону Панатінаїкос посів четверте місце у чемпіонаті Греції, відставши на 20 очок від чемпіона АЕКа, а також отримав путівку до кваліфікації Ліги конференцій.

Додамо, що одним із кандидатів на вакантне місце тренера називають колишнього коуча Динамо та збірної України Сергія Реброва, якого хотіли запросити ще до призначення колишнього тренера Реала та Ліверпуля.