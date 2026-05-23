Голкіпер "бетікос" повісить рукавички на цвях після сьогоднішнього матчу в Ла Лізі.

Воротар Бетіса Адріан вирішив завершити кар'єру після нинішнього сезону. Про це футболіст розповів у своїх соціальних мережах.

Останнім матчем 39-річного іспанця, який є вихованцем "бетікос", буде сьогоднішня гра Ла Ліги проти Леванте, яка розпочнеться о 22:00.

"Вітаю, вболівальники Бетіса. За свою кар'єру я вигравав титули, змагався з видатними гравцями і грав із найкращими. Я відбивав пенальті, пропускав голи та потрапив до національної збірної. Я досяг того, про що маленький хлопчик навіть мріяти не міг.

Ви вже знаєте, що в суботу буде мій останній матч у статусі воротаря Бетіса, але я хочу оголосити, що це також буде мій останній матч як футболіста. Я вирішив, що час йти”, – написав Адріан.

Цього сезону Адріан провів п'ять матчів, з яких один на нуль при восьми пропущених м'ячах.

Також іспанець виступав за Вест Гем та Ліверпуль. На його рахунку 300 матчів, з яких 84 на нуль за 416 пропущених м'ячів.

На клубному рівні Адріан завоював сім трофеїв із Ліверпулем — чемпіонство АПЛ, двічі Кубок англійської ліги, Кубок Англії, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Перед останнім туром Бетіс займає гарантоване п'яте місце у Ла Лізі, забезпечивши собі місце у Лізі чемпіонів на сезон-2026/27.

