Аргентинський хавбек може переїхати до Іспанії або об'єднатися з колишнім тренером Челсі Енцо Марескою.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного аргентинця зацікавлений Манчестер Сіті, де його хоче бачити майбутній коуч команди Енцо Мареска, який раніше очолював Челсі.

Також наголошується, що між представниками "містян" та футболіста вже відбулися перші контакти.

Водночас видання The Independent заявляє, що Енцо хоче підписати і мадридський Реал, який розуміє, що "вершковим" навряд чи вдасться переманити півзахисника Родрі зі складу Сіті.

Цього сезону Енцо провів 53 матчі, в яких забив 15 голів та віддав сім гольових передач. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2032 року.