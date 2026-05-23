Німеччина

Коуч "швабів" поділився очікуваннями перед фіналом Кубку Німеччини.

Головний тренер Штутгарта Себастьян Геннес прокоментував майбутній матч фіналу Кубку Німеччини проти Баварії.

"Нам знадобиться виняткова гра. Саме цього ми прагнемо; нам потрібне те, що завжди потрібно в матчі з Баварією. Ми вже відчули смак перемог – про це говорив Атакан рік тому, і це знову відчувається, коли ми досить легко вийшли у фінал. Ми маємо найкращі можливості у зустрічі з однією з найкращих команд Європи.

Нам вдалося опинитися в гарному становищі: у Бундеслізі ми кваліфікувалися до Ліги чемпіонів, не поступалися у Кубку і другий рік поспіль граємо у фіналі. У півфіналі з Фрайбургом ми показали характер. У стикових матчах за виживання три роки тому тиск був іншим, аніж буде у завтрашній зустрічі. Але навіть тоді ми почали грати під високим тиском і зробили з цього урок.

Тому, чудово розуміючи, хто наші суперники, ми дуже впевнені у собі, тому що нам подобаються такі матчі і ми отримуємо від них задоволення. Це є в нас і ми візьмемо це з собою у фінал. Ми хочемо підходити до кожної ситуації сміливо та створювати моменти. Нам також доведеться долати важкі моменти. Навіть ПСЖ часом зазнавав тиску, і гравці показали, що означає триматися. Саме в такі моменти потрібно вміти викладатись на повну. Нам доведеться дуже постаратися заради цих моментів – у найкращому значенні цього слова.

Моя історія з Баварією, ймовірно, робить цей матч особливим. Але ми граємо із командою, яка вражаюче домінувала у футболі протягом останніх років. Це особливий стимул – багато складається – і я з нетерпінням чекаю на це!", — наводить слова Геннеса прес-служба мюнхенського клубу.

Нагадаємо, матч Баварія – Штутгарт пройде сьогодні, 23 травня, о 21:00.