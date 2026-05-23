Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Владиславом Шараєм.

Нова угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2028 року.

Шарай виступає за Верес із 2022 року. На його рахунку 122 матчі, 16 голів та вісім гольових передач.

У нинішньому сезоні Владислав провів 30 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Після 29 турів Верес посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи зону перехідних матчів на три бали.

У заключному матчі сезону команда Олега Шандрука зіграє проти Металіста 1925 — гра пройде завтра, 24 травня, о 13:00.