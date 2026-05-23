Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Епіцентр — СК Полтава 0:0

Епіцентр: Федотов — Ліповуз (Є. Демченко, 46), Григоращук, Кош — Кирюханцев, Миронюк (Запорожець, 73), Себеріо, Климець — К. У. Рохас, Сидун, Сіфуентес.

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Підлепич, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко (Плахтир, 66) — Одарюк, Сад, Галенков (Кононов, 85) — Кобзар (Марусич, 66).

Попередження: Є. Демченко — Даниленко