Олександрія у заключному матчі сезону в українській Прем'єр-лізі на своєму полі поділила очки з Кривбасом (1:1).

Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 70 хвилині результативним ударом відзначився Джоель Ісак Мая Самбрано.

Однак підопічні Володимира Шарана не здавалися і на 81 хвилині Мауро Даніел Родрігеш Тейшейра зрівняв цифри на табло.

Після 30 турів Олександрія закріпилася на 15 місці в УПЛ і вже втратила шанси на збереження місця в елітному дивізіоні. Кривбас набрав 48 очок і фінішував на сьомому місці.

Олександрія — Кривбас 1:1

Голи: Родрігеш, 81 — Мая, 70.

Олександрія: Макаренко — Шулянський, Беїратче (Кампуш, 75), Боль, Огарков (Власюк, 46) — Черниш (Мишньов, 46), Ващенко, Булеца — Туатті (Родрігеш, 63), Кастільйо (Цара, 46), Ндіага.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Вілівальд, Рохас, Боржес — Джовані (Бутенко, 68), Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако (Мулик, 85), Каменський (Боднар, 68).

Попередження: Власюк, Беїратче — Каменський.