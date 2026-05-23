Англія

Універсальний 21-річний англієць став справжнім відкриттям для Сіті, виступаючи на різних позиціях упродовж усього сезону у боротьбі за чемпіонський титул.

Півзахисника Манчестер Сіті Ніко О'Райлі визнано найкращим молодим гравцем до 21 року за підсумками сезону англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У боротьбі за нагороду Ніко випередив Раяна Шеркі (Манчестер Сіті), Матеуша Фернандеша (Вест Гем), Льюїса Голла (Ньюкасл), Майкла Кайоде (Брентфорд), Елі Крупі (Борнмут), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед) та Алекса Скотта (Борнмут).

Цього сезону О'Райлі провів 34 матчі в АПЛ, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

За тур до фінішу сезону Манчестер Сіті гарантував собі друге місце у АПЛ. В останньому матчі команда Хосепа Гвардіоли зіграє проти Астон Вілли – гра запланована на завтра, 24 травня.

Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем сезону АПЛ.