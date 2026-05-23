Перше інтерв'ю новачка "гірників".

Новоспечений вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза прокоментував свій перехід із Кривбасу.

"Правда в тому, що я дуже щасливий і дуже схвильований. Дякую Богові та всім людям, які це зробили. Не можу висловити своїх емоцій від того, що відбувається. Підписати контракт із найбільшим клубом у цій країні – велика радість для мене! Я дуже зрадів, коли почув, що Шахтар зацікавився мною. Насправді все було дуже просто, адже я планував перейти до найбільшого клубу в Україні.

З тренерським штабом я поки що не спілкувався. Говорив із колегами – Педріньйо, Арройо, з яким у нас одна мова. Чесно скажу, вони дуже добре зі мною спілкувалися. Отже, наразі лише з ними.

77 номер? Це тому, що мені подобається цифра 7. Але такий номер уже зайнятий, і я вирішив узяти 77.

Я – боєць. Мені дуже подобається йти вперед, завжди вигравати, мати переконання, рухатися крок за кроком, за рукою Бога. Найкращими моїми характеристиками є швидкість, сила, стрибки, захист і удар.

Командні цілі завжди мають бути найвищими – маємо досягти вершини в усьому. А особиста мета – зробити все можливе перед Богом, виступити набагато краще, ніж минулого сезону, та продовжувати йти вперед крок за кроком.

Хочу забити голи всім командам, але, оскільки це українське класичне, було б, звісно, набагато цікавіше відзначитися в матчі проти Динамо у футболці Шахтаря. Адже це національне дербі і це дуже важливо.

Насправді я дуже щасливий, як я казав на початку. Дякую Богові, тим, хто зробив це можливим. І я хочу сказати вболівальникам, щоб вони й надалі підтримували команду так, як це роблять зараз, тому що я знаю, вони є великими фанатами. Побачимося на футбольному полі!", — наводить слова Мендози прес-служба клубу.

