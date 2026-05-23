Англія

Ще один стабільний та результативний сезон від португальського хавбека "червоних дияволів".

Півзахисника Манчестер Юнайтед Бруна Фернандеша визнано найкращим гравцем сезону в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У боротьбі за нагороду 31-річний португалець обійшов Габріела Магальяеса (Арсенал), Моргана Гіббса-Вайта (Ноттінгем Форест), Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Давіда Раю (Арсенал), Деклана Райса (Арсенал), Антуана Семеньйо (Манчестер Сіті) та Ігора Тьяго (Брентфорд).

Цього сезону Фернандеш провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав 20 результативних передач.

Також наголошується, що Бруну може стати найкращим асистентом в історії Прем'єр-ліги, якщо віддасть гольову передачу у недільному заключному матчі сезону проти Брайтона.

Після 37 турів МЮ займає гарантоване третє місце в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Карріка призначили постійним головним тренером Манчестер Юнайтед.