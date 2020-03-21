Украина: Первая лига

Футболисты как минимум до 25 марта будут находиться на карантине.

Официальный сайт Оболонь-Бровар сообщил, что клуб до 25 марта будет на карантине.

"После принятия решения о прекращении всех футбольных соревнований в Украине с 18 марта и объявления общего карантина в стране, руководство ФК Оболонь-Бровар отправило игроков по домам", — гласит заявление пресс-службы.

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Тем не менее, футболисты должны будут выполнять список упражнений на карантине, которые разработал клуб.

Отметим, что Оболонь-Бровар идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

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