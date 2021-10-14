Украина: Первая лига

Мишель Хуфф вернулся в Харьков.

Специалиста по физподготовке из тренерского штаба Мирона Маркевич Мишель Хуфф вернулся в Металлист. Об этом он написал в своем Facebook.

"С большой гордостью объявляю о своем возвращении в Металлист. Клуб, который открыл двери европейского футбола в 2011 году и, безусловно, навсегда изменил мою профессиональную жизнь.

Другой момент, но ощущения такие же сложные, как и в первый раз. У меня большие планы на этот проект, и первый — вернуть клуб туда, от куда он никогда не упадет.

Пусть это будет солидный и успешный проект. Вперед Металлист!!", — написал Хуфф в Сети.

После Металлиста 45-летний бразильский специалист поработал в Шерифе, Коринтиансе и менее известных клубах.

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