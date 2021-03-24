ЧМ-2022. Отбор

Уже в начале второго тайма подопечные Франка де Бура уступали в три мяча.

Европейская часть отборочного раунда на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре, торжественно стартовала на поле стадиона, где в скором времени пройдет главный поединок в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Турецкой столице повезло стать футбольной Меккой в этом отношении, поэтому к матчу местной национальной сборной против Нидерландов уделялось большое внимание со стороны болельщиков по всему миру.

Секстет под латинской буквой G, и вправду, в результате жеребьевки получился преисполнен добротными командами из разных уголков Европы, и даже скромный Гибралтар в этой компании смотрится достаточно любопытно. Однако, отбор на мировой форум проходит по достаточно жестким правилам, и лишь лучшая команда из каждой группы получит прямую путевку на чемпионат мира-2022.

Но до этого момента должно пройти еще достаточно много времени, а пока что — подопечные Шенола Гюнеша и Франка де Бура выходили на поле Олимпийского стадиона Ататюрка с достаточно предсказуемой задачей по завоеванию стартовой победы. Почти четверть часа команды то и делали, что боролись за мяч на половине поля хозяев, при незначительном превосходстве гостей в контроле мяча, однако дальний выстрел Бурака Йылмаза кардинально изменил ситуацию. Обычный удар с носка вряд ли бы угрожал воротам Крула, но, с добавлением рикошета от руки де Лигта, получилось очень даже неплохо — мяч нырнул под левую штангу.

"Оранжевые" были слегка выбиты из колеи подобным выпадом от соперников, ведь по всем внешним признакам именно им принадлежала инициатива в предшествующем отрезке игрового времени. Нидерланды пошли отыгрываться в похожем на начало поединка стиле фланговых передач, но пропустили очередную контратаку на 33-й минуте. Неожиданное подключение под передачу в правый фланг штрафной от Йокушлу завершилось фолом от в равной степени неожиданности оказавшегося внутри своей штрафной нападающего Малена. Пенальти опытный Йылмаз вколотил прямиком в левый угол.

У команды де Бура было несколько атак с солидным завершением до конца перерыва, но ближе всего к голу они были на последней минуте первого тайма. Де Лигт замыкал подачу углового с правого фланга ударом головой, попал в левую штангу, рикошет от которой с линии (а вот тут — большой вопрос!) вынес все тот же Йокушлу. Турецкие редакторы трансляции показали настолько неудачную серию повторов, что определить факт попадания мяча в ворота было невозможно. Оставалось только верить арбитрам.

На второй тайм ожидалось увеличение давления от гостей, однако наперекор этому процессу выступил третий гол от их соперников. Чалханоглу не дал завершится 46-й минуте своим дальним ударом под правую штангу, а возрастной Крул в очередной раз запоздал с реакцией на угрозу. Нидерланды очень долго терпели над собой дамоклов меч в виде трех пропущенных мячей, и лишь за четверть часа до конца матча начали завершать свои атаки грамотно расставленными акцентами.

Мемфис Депай, со своими двумя подачами с левого фланга, уложился в пару минут, а в завершении отлично сыграли Клаассен и Люк де Йонг. Перед ударом полузащитника необходимо отметить его прием с разворотом в одно касание, а вот форварду явно помог голкипер Чакыр своей нерешительной игрой на перехвате передачи футболиста Лиона. И все же, последнее слово осталось за турками.

Унал на 80-й минуте рухнул перед чужой штрафной, но на тот момент Чалханоглу уже успел покинуть поле. Стандарт взялся исполнять герой вечера, Бурак Йылмаз, и с его ударом во вратарскую девятку Крул вновь ничего не смог поделать. Нидерланды претендовали в концовке на еще один гол, но заработанный де Лигтом пенальти ударом в левый угол не смог реализовать Депай — Чакыр спас.

В следующем туре Турция сыграет гостевой матч против Норвегии, а Нидерланды будут на своем поле принимать Латвию.





Турция — Нидерланды 4:2

Голы: Йылмаз, 15, 30 (пен.), 81, Чалханоглу, 46 — Клаассен, 75, Л. де Йонг, 76

На 90+5-й минуте Мемфис Депай (Нидерланды) не забил пенальти (вратарь).



Турция: Чакыр — Челик, Кабак, Сеюнджю, Мераш — Туфан (Антальялы, 64), Йокушлу, Чалханоглу (Унал, 78) — Караман (Айхан, 78), Йылмаз (Тюрюч, 90), Языджи (Эркин, 64).



Нидерланды: Крул — Тете (Думфрис, 69), де Лигт, Блинд (Гравенберх, 82), Вейндал (ван Анхольт, 82) — де Роон (Л. де Йонг, 62), Вейналдум, Ф. де Йонг — Бергхейс, Депай, Мален (Клаассен, 69).



Предупреждения: Караман, Туфан, Йылмаз, Мераш, Кабак — Вейналдум,