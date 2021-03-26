ЧМ-2022. Отбор

Наставник испанской команды высказался о результате матча отбора на ЧМ-2022.

Сборная Испании на своем поле сыграла вничью с Грецией в рамках поединка отборочного этапа на чемпионат мира 2022-го года.

Главный тренер "фурии рохи" Луис Энрике поделился эмоциями от итогового результата данного противостояния, который можно назвать сенсационным и неудовлетворительным для испанской команды.

"Я не удовлетворен результатом, ведь мы не были достаточно вдохновлены. Тем не менее, мне понравились отношение к делу и темп игры в исполнении моих подопечных, которые пытались продемонстрировать свои лучшие стороны на протяжении всей игры".

"Однако всякий раз, когда мы приближались к штрафной площади сборной Греции, нам постоянно не хватало остроты и эффективности", — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Греция вы можете на Football.ua.