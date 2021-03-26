ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на чемпионат мира 2024 года.

В поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Румынии одержала на своем поле непростую победу над Северной Македонией.

Хозяева уверенно приближались к набранным трем очкам, пока игрокам из Северной Македонии не удалось отыграть два мяча в заключительном отрезке матча.

Правда, радость гостей была весьма непродолжительной, поскольку Хаджи все-таки вернул румынской команде преимущество в счете, забив победный гол на 86-й минуте (3:2).

Видео голов и обзор матча:



Румыния — Северная Македония 3:2

Голы: Танасе, 28, Михайла, 50, Хаджи, 86 — Адеми, 83, Трайковски, 84