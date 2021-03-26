ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на чемпионат мира 2024 года.
Румыния - Северная Македония, twitter.com/hai_romania
26 марта 2021, 10:30
В поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Румынии одержала на своем поле непростую победу над Северной Македонией.
Хозяева уверенно приближались к набранным трем очкам, пока игрокам из Северной Македонии не удалось отыграть два мяча в заключительном отрезке матча.
Правда, радость гостей была весьма непродолжительной, поскольку Хаджи все-таки вернул румынской команде преимущество в счете, забив победный гол на 86-й минуте (3:2).
Видео голов и обзор матча:
Румыния — Северная Македония 3:2
Голы: Танасе, 28, Михайла, 50, Хаджи, 86 — Адеми, 83, Трайковски, 84