ЧМ-2022. Отбор

Завершились первые поединки отбора на ЧМ-2022 за 27 марта.

Во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная России принимала на своем поле команду из Словении.

Подопечные Станислава Черчесова сумели одержать в свою копилку вторую победу подряд, а главным героем встречи стал капитан российской команды Артем Дзюба, оформивший в ворота соперника дубль.

Несмотря на то, что словенцам удалось отыграть один мяч еще до перерыва благодаря голу Йосипа Иличича, этого оказалось недостаточно для достижения положительного результата. Во втором тайме команды не забивали, а финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счетом 2:1.

Россия — Словения 2:1

Голы: Дзюба, 26, 35 — Иличич, 36

Россия: Шунин — Кудряшов, Семенов, Джикия, Фернандес — Головин (Миранчук, 49), Оздоев, Кузяев — Жемалетдинов, Дзюба (Заболотный, 86), Жирков (Караваев, 68).

Словения: Облак — Мевля, Блажич, Балковец, Стоянович (Скубиц, 61) — Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич — Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).

Предупреждения: Головин, Кудряшов, Миранчук — Мевля, Захович.