ЧМ-2022. Отбор

Гол Пашалича принес хорватам первую победу в отборе на ЧМ-2022.

Во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Хорватии принимала на своем поле команду Кипра.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Пашалича на 40-й минуте, который принес в актив "шашечных" первые три пункта.

Нельзя не отметить, что этот матч стал для Луки Модрича 135-м в футболке сборной Хорватии, позволивший 35-летнему хавбеку побить рекорд Дарио Срны по количеству проведенных матчей за "шашечных".

Хорватия — Кипр 1:0

Гол: Пашалич. 40.

Хорватия: Ливакович, Врсалько (Юранович, 46), Баришич, Чалета-Цар, Ловрен, Перишич (Ковачич, 77), Модрич, Пашалич (Оршич, 66), Брекало (Влашич, 66), Брозович, Будимир (Крамарич, 57).

Кипр: Деметриу (Михаил, 39), Иоанну, Сотириу, Кусулос, Псалтис, Ционис (Папулис, 67), Кирьяку, Питтас, Артиматас (Кастанос, 67), Лайфис (Андреу, 82), Элиа (Сотириу, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар, Перишич, Ковачич.