ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы E, в котором сыграют Чехия и Бельгия.

Дуумвират лидерства в квалификационной группе E к отбору на чемпионат мира-2022 может превратиться в абсолютную монархию уже сегодняшним вечер, после завершения матча в Праге между Чехией и Бельгией.

Ярослав Шилгавы, после стартового успеха в матче против Эстонии (6:2), сделал несколько точечных изменениях в стартовом составе свой команды. Справа в защите сыграет Цоуфал, в то время как Голеш выступит в опорной зоне, а Кременчик возглавит атакующее звено.

Роберто Мартинес, на фоне победы Бельгии в игре против Уэльса (3:1), также провел небольшую ротацию в каждой из линий. В центре обороны Денайер заменил Вермалена, в то время как Кастань и Тилеман составят фланги полузащиты, а де Брюйне опустится ближе к центру поля, освободив место для Шадли в линии нападения.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Кудела, Борил — Голеш — Провод, Соучек, Барак, Янкто — Кременчик.

Запасные: Мандоус, Нгуйен, Стронати, Зима, Матею, Малински, Павелка, Пекхарт, Масопуст, Пешек, Выдра.



Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Де Брюйне, Дендонкер, Тилеманс — Мертенс, Лукаку, Шадли.