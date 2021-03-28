ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы B, в котором сыграют Грузия и Испания.
Луис Энрике, Getty Images
28 марта 2021, 18:32
В своем втором поединке отборочного раунда к чемпионату мира-2022 сборная Испании сыграет гостевой матч против Грузии.
Вилли Саньоль, после неудачи в игре против Швеции (0:1), освежил левый фланг обороны за счет выхода Какабадзе, опорную зону с помощью появления Гвилии, а также отправил на острие атаки Зивзивадзе, разместив под ним Китеишвили.
Коллектив Луиса Энрике, потеряв очки в матче против Греции (1:1), оформил одну из первых сенсаций этого цикла, после чего главный тренер "Фурии роха" основательно подошел к ротации стартового состава. Свое место на поле удалось сохранить лишь голкиперу Унаи Симону, защитнику Эрику Гарсии, а также игрокам линии атаки: Феррану Торресу и Альваро Морате.
Грузия: Лория — Гиорбелидзе, Двали, Кашия, Какабадзе — Канкава, Гвилия — Лобжанидзе, Китеишвили, Кварацхелия — Зивзивадзе.
Запасные: Мамардашвили, Купатадзе, Кобахидзе, Абурджания, Квилитая, Чабрадзе, Григалава, Беридзе, Квеквескири, Шенгелия, Джигаури, Парунашвили.
Запасные: Де Хеа, Санчес, Мартинес, Каналес, Коке, Алькантара, Гайя, Рамос, Родри, Ольмо, Оярсабаль, М. Льоренте.
Испания: Симон — Порро, Гарсия, Д. Льоренте, Альба — Руис, Бускетс, Педри — Торрес, Мората, Хиль.
Матч Грузия — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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